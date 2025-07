Unfall in Haar: 80-Jähriger fährt mit Auto in Café - zwei Verletzte

Der Senior wollte demnach am Donnerstag in Haar (Landkreis München) auf einem Parkplatz einparken und rutschte laut eigenen Angaben von der Bremse aufs Gaspedal ab. So fuhr er in den Außenbereich eines Cafés, in dem zwei Frauen saßen. Sie wurden laut Polizei vom Auto des 80-Jährigen touchiert und erlitten leichte Verletzungen.