Gera (dpa/th) - Eine 79-jährige Fußgängerin ist in Gera von einer Straßenbahn angefahren worden. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall am Dienstagmittag schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Fußgängerin wollte demnach die Bahngleise überqueren, drehte sich um und übersah die herannahende Straßenbahn. Infolge des Zusammenpralls stürzte sie und erlitt sie eine Kopfplatzwunde. Die Straßenbahn konnte die Fahrt nach kurzer Zeit fortsetzen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.