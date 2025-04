Am frühen Nachmittag befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Skoda die Mühlhäuser Straße von Stregda in Richtung Eisenach, während ein 36-jähriger Fahrer die Mühlhäuser Straße von der Stadtautobahn kommend überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. „Der Skoda überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.