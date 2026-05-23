Unfall in der Rhön: Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen

Wie ist der Unfall passiert? Eine 62-jährige Frau aus Fulda fuhr mit ihrem Pkw Citroen die Landesstraße 3379 von der Fohlenweide kommend und bog auf die L 3330 in Richtung Kleinsassen ein. Dabei übersah sie offenbar einen 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda, welcher von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer konnte nur noch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem bereits Pkw zu vermeiden, der bereits am Einbiegen war. Dabei legte der Kradfahrer zunächst eine Vollbremsung hin, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann in einem Straßengraben.