Unfall in der Rhön: Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer an einer gut bekannten Straße in der hessischen Rhön – zwischen Steinwand und Kleinsassen. Auch sein Bike ist hin.
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Wie ist der Unfall passiert? Eine 62-jährige Frau aus Fulda fuhr mit ihrem Pkw Citroen die Landesstraße 3379 von der Fohlenweide kommend und bog auf die L 3330 in Richtung Kleinsassen ein. Dabei übersah sie offenbar einen 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda, welcher von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer konnte nur noch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem bereits Pkw zu vermeiden, der bereits am Einbiegen war. Dabei legte der Kradfahrer zunächst eine Vollbremsung hin, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann in einem Straßengraben.
Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhausgebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.