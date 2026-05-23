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Unfall in der Rhön Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer an einer gut bekannten Straße in der hessischen Rhön – zwischen Steinwand und Kleinsassen. Auch sein Bike ist hin.

Unfall in der Rhön: Motorradfahrer stürzt beim Ausweichen
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Ein Motorradfahrer kam in der Rhön zu Fall – Ursache war ein Vorfahrtsfehler. Foto: picture alliance / dpa

Ein junger Motorradfahrer ist in der Rhön am Freitag vor Pfingsten schwer verletzt worden. Zudem lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Einmündung der Landesstraße 3330 und der Landesstraße 3379 zwischen Steinwand und Kleinsassen: Totalschaden am Motorrad.

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Wie ist der Unfall passiert? Eine 62-jährige Frau aus Fulda fuhr mit ihrem Pkw Citroen die Landesstraße 3379 von der Fohlenweide kommend und bog auf die L 3330 in Richtung Kleinsassen ein. Dabei übersah sie offenbar einen 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda, welcher von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer konnte nur noch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem bereits Pkw zu vermeiden, der bereits am Einbiegen war. Dabei legte der Kradfahrer zunächst eine Vollbremsung hin, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann in einem Straßengraben.

Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhausgebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.