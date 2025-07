Ein 44-jähriger Autofahrer war am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1026 zwischen Wiesenthal und Dermbach unterwegs, als ein zunächst in entgegengesetzter Richtung fahrender 51-jähriger Motorradfahrer plötzlich auf der Fahrbahn wendete. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden beschädigten Fahrzeuge. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.