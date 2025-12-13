Schmidmühlen (dpa/lby) - Eine 77-Jährige hat mit ihrem Auto in der Oberpfalz ein drei Jahre altes Mädchen und einen 62-Jährigen angefahren. Beide wurden am Abend in Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde auch ein Verteilerkasten beschädigt. Mehrere umliegende Gebäude hatten bis in die frühen Morgenstunden keinen Strom.
Unfall in der Oberpfalz Autofahrerin fährt Kind und Mann an - beide schwer verletzt
dpa 13.12.2025 - 08:03 Uhr