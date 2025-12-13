 
Unfall in der Oberpfalz Autofahrerin fährt Kind und Mann an - beide schwer verletzt

Ein Mädchen und ein Mann werden von einem Auto erfasst. Einiges ist noch unklar.

Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Schmidmühlen (dpa/lby) - Eine 77-Jährige hat mit ihrem Auto in der Oberpfalz ein drei Jahre altes Mädchen und einen 62-Jährigen angefahren. Beide wurden am Abend in Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde auch ein Verteilerkasten beschädigt. Mehrere umliegende Gebäude hatten bis in die frühen Morgenstunden keinen Strom.

Die 77-Jährige sei nicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu, der die bislang unbekannte Ursache des Unfalls klären soll.