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  4. Auto prallt gegen Microcar - 15-Jährige schwer verletzt

Unfall in der Oberpfalz Auto prallt gegen Microcar - 15-Jährige schwer verletzt

Ein Mann setzt mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße zum Überholen an. Doch eines der Fahrzeuge vor ihm biegt nach links ab - es kommt zum Zusammenstoß.

Unfall in der Oberpfalz: Auto prallt gegen Microcar - 15-Jährige schwer verletzt
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Die Jugendliche wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Furth im Wald (dpa/lby) - Eine 15-Jährige ist beim Zusammenstoß eines Autos mit einem sogenannten Microcar in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Die Jugendliche wollte mit dem maximal 45 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrzeug bei Furth im Wald (Landkreis Cham) nach links abbiegen, als hinter ihr ein Mann mit seinem Wagen auf der Gegenfahrbahn mehrere Fahrzeuge überholte, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei das Microcar auf ein Feld geschleudert worden und habe sich mehrfach überschlagen.

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Die 15-Jährige wurde laut Polizei in dem Fahrzeug, für das nur ein Moped-Führerschein nötig ist, eingeklemmt und schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebe sie aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Ablauf des Unfalls.