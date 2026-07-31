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Unfall in der Oberpfalz Auto erfasst Fußgänger – 44-Jähriger stirbt

Ein Fußgänger taucht nachts plötzlich auf einer Staatsstraße auf. Eine Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen.

Unfall in der Oberpfalz: Auto erfasst Fußgänger – 44-Jähriger stirbt
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Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2170 zwischen Fuchsmühl und Waldershof ist ein 44-Jähriger tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Waldershof (dpa/lby) - Bei einem Unfall nahe Waldershof im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz ist ein 44-Jähriger ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

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Die 66-Jährige war gegen 22.00 Uhr auf der Staatsstraße 2170 von Fuchsmühl in Richtung Waldershof unterwegs. Nach Angaben der Polizei tauchte plötzlich ein Fußgänger vor ihrem Wagen auf der Fahrbahn auf. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können und den 44-Jährigen erfasst.

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.