Unfall in der Oberpfalz: Auto erfasst Fußgänger – 44-Jähriger stirbt

Die 66-Jährige war gegen 22.00 Uhr auf der Staatsstraße 2170 von Fuchsmühl in Richtung Waldershof unterwegs. Nach Angaben der Polizei tauchte plötzlich ein Fußgänger vor ihrem Wagen auf der Fahrbahn auf. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können und den 44-Jährigen erfasst.