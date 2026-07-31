Unfall in der Oberpfalz Auto erfasst Fußgänger – 44-Jähriger stirbt
dpa 31.07.2026 - 10:11 Uhr
Ein Fußgänger taucht nachts plötzlich auf einer Staatsstraße auf. Eine Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen.
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Die 66-Jährige war gegen 22.00 Uhr auf der Staatsstraße 2170 von Fuchsmühl in Richtung Waldershof unterwegs. Nach Angaben der Polizei tauchte plötzlich ein Fußgänger vor ihrem Wagen auf der Fahrbahn auf. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können und den 44-Jährigen erfasst.
Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.