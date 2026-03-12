Unfall in Bayreuth Wie konnte es zum Zusammenstoß zweier Züge kommen?

Für die am Abend betroffenen Verbindungen sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, teilte der Agilis-Sprecher mit. Die Weiterreise der Fahrgäste sei somit gewährleistet gewesen. Das Unternehmen Agilis betreibt nach eigenen Angaben etwa zehn Prozent des bayerischen Bahnregionalverkehrs. Die Züge fahren vor allem in der Oberpfalz und in Oberfranken.

Am Morgen war der Zugverkehr wieder aufgenommen worden, weitgehend ohne Behinderungen. Die verunfallten Züge standen zunächst weiterhin nahe dem Hauptbahnhof, blockierten allerdings nicht mehr die wichtigsten Gleise.

Aufregung in Bayreuth

Wegen der zunächst unklaren Lage waren zahlreiche Rettungskräfte zum Hauptbahnhof geeilt. Allein das BRK hatte mehr als 60 Mitarbeiter vor

Ort, die Feuerwehren aus Bayreuth und Laineck etwa 85 Helfer. Zudem stellte das Technische Hilfswerk (THW) 20 Einsatzkräfte. Beschäftigte der psychosozialen Notfallversorgung betreuten nach BRK-Angaben insbesondere die nicht verletzten Zuginsassen. Neun Rettungswägen und fünf Krankentransportwägen rückten an.