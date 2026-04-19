Bamberg (dpa/lby) - Bei dem Zusammenstoß von zwei Autos in Bamberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein weiterer Mensch wurde bei dem Crash am Samstagabend zudem leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es, weil ein 26-Jähriger beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben soll. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.