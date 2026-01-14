Bei einem Unfall in der Erzberger Allee in Bad Salzungen ist am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte die Frau vom Rathenaupark kommend den Fußgängerüberweg vor Arbeitsagentur und Landratsamt überqueren. Eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen vom Kreisel an der Andreasstraße die Hauptstraße ebenfalls in Richtung Landratsamt hinauffuhr, übersah den Angaben nach die Fußgängerin und fuhr sie an. Dabei wurde diese laut Polizei einige Meter weit durch die Luft geschleudert und verletzte sich schwer. Die Frau kam ins Krankenhaus.