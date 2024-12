Bad Langensalza - Eine Lokomotive hat an einem Bahnübergang im thüringischen Bad Langensalza ein Auto erfasst. Der 59 Jahre alte Autofahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie es von der Polizei hieß. In der Nacht fuhr der 61 Jahre alte Lokführer mit der Lokomotive in Schrittgeschwindigkeit über den Bahnübergang, da die Schranken defekt waren. Dabei stieß die Lok frontal mit der Seite des Autos zusammen. Der Lokführer blieb unverletzt.