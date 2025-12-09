Dienstagmorgen ist ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall in der Ichtershäuser Straße leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Renault-Fahrer wollte vom Fahrbahnrand in den Verkehr einfahren und übersah dabei den herannahenden Mopedfahrer.
Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Arnstadt leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Einfahren in den Verkehr übersehen.
Dienstagmorgen ist ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall in der Ichtershäuser Straße leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Renault-Fahrer wollte vom Fahrbahnrand in den Verkehr einfahren und übersah dabei den herannahenden Mopedfahrer.