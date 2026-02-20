Mit Drogen im Blut ist ein Busfahrer in Arnstadt jetzt in ein Hallentor auf dem Betriebsgelände seines Unternehmens gekracht. Wie die Polizei berichtet, sei der Unfall dem 57-Jährigen Donnerstag augenscheinlich wegen eines Fahrfehlers passiert – allerdings gab es vor Ort wohl Hinweise, dass die Fahrtauglichkeit des Mannes beeinträchtigt sein könnte. Die Polizei hat das daraufhin einmal genauer getestet. Genaue Ergebnisse stehen noch aus. Nach Informationen der Redaktion soll der Schnelltest positiv auf Cannabis reagiert haben.