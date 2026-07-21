Unfall im Westerwald: Motorrad-Neuling bei Unfall schwer verletzt

Dörnberg - Nur wenige Stunden nach Erhalt seines Führerscheins ist ein junger Motorradfahrer aus Hessen bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 20-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 417 von Holzappel (Rhein-Lahn-Kreis) in Richtung Laurenburg unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.