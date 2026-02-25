Drei Verletzte – einer davon schwer – sind die Bilanz eines Unfalls auf der B19 bei Waldfisch. Wie die Bad Salzunger Polizei auf Nachfrage der Redaktion berichtete, waren zwei Autos gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Fahrer – ein 71-Jähriger sowie ein 43-Jähriger – und ein weiterer Insasse verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.