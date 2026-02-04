Unfall im Wald: Feuerwehr rettet verletzte Spaziergängerin aus Waldstück

München (dpa/lby) - Mit einer aufwendigen Rettungsaktion ist eine verletzte Frau aus einem abschüssigen Waldstück in München gerettet worden. Die 24-Jährige sei beim Spaziergang mit ihrem Hund über eine Wurzel gestürzt und habe sich am Fuß verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Da sie abseits der Straße lag, konnten die Rettungskräfte sie erst nach längerer Suche finden. Wegen der Beschaffenheit des Geländes musste die Feuerwehr die Verletzte mit einer Trage und einer Drehleiter bergen.