Unfall im Wald Feuerwehr rettet verletzte Spaziergängerin aus Waldstück

Nach einem Sturz beim Spaziergang musste eine verletzte Frau in München aus schwierigem Gelände geborgen werden. Wie die Feuerwehr vorging und was mit ihrem Hund geschah.

Unfall im Wald: Feuerwehr rettet verletzte Spaziergängerin aus Waldstück
Beim Spazierengehen im Wald ist eine 24-Jährige gestürzt. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

München (dpa/lby) - Mit einer aufwendigen Rettungsaktion ist eine verletzte Frau aus einem abschüssigen Waldstück in München gerettet worden. Die 24-Jährige sei beim Spaziergang mit ihrem Hund über eine Wurzel gestürzt und habe sich am Fuß verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Da sie abseits der Straße lag, konnten die Rettungskräfte sie erst nach längerer Suche finden. Wegen der Beschaffenheit des Geländes musste die Feuerwehr die Verletzte mit einer Trage und einer Drehleiter bergen. 

Der Rettungsdienst brachte die 24-Jährige nach Angaben der Feuerwehr nach dem Unfall im Stadtteil Harlaching schließlich ins Krankenhaus. Der Hund sei von der Mutter der jungen Frau in Obhut genommen worden, hieß es weiter.