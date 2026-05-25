Aschaffenburg (dpa/lby) - Eine Motorradfahrerin hat im Spessart ein quer auf der Straße stehendes Auto gerammt und dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Wagens war am späten Sonntagabend laut Zeugen deutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und löste den folgenden Unfall damit selbst aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren, das die Leitplanke touchierte und quer auf der Staatsstraße 2317 zum Stehen kam.