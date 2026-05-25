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  4. In Auto gekracht: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Unfall im Spessart In Auto gekracht: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Plötzlich steht ein Auto quer auf der Straße - kurz darauf müssen drei Verletzte ins Krankenhaus: Nach einem schweren Unfall ermittelt die Polizei wegen eines möglichen verbotenen Autorennens.

Unfall im Spessart: In Auto gekracht: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt
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Eine Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Foto: Ralf Hettler/dpa

Aschaffenburg (dpa/lby) - Eine Motorradfahrerin hat im Spessart ein quer auf der Straße stehendes Auto gerammt und dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Wagens war am späten Sonntagabend laut Zeugen deutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und löste den folgenden Unfall damit selbst aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren, das die Leitplanke touchierte und quer auf der Staatsstraße 2317 zum Stehen kam.

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Die entgegenkommende Motorradfahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in das Auto. Neben der Frau mussten auch der 25-jährige Fahrer des Autos sowie sein Beifahrer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines möglichen verbotenen Autorennens ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben.