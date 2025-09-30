Unfall im Landkreis Hof: Arbeiter von Podest gerissen und lebensgefährlich verletzt

Schwarzenbach an der Saale (dpa/lby) - Ein Gabelstapler hat einen Arbeiter vom Podest einer Maschine in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) gerissen. Der 47-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte demnach mit einem fünf Meter langen Gerät eine Maschine in einem Industriebetrieb gereinigt. Beim Vorbeifahren stieß der Gabelstapler mit dem Putzgerät zusammen und zog den Arbeiter von dem Podest. Der Unfall ereignete sich am Montag.