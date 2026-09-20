Leipheim (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Leipheim (Landkreis Günzburg) ist ein 22-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21-Jähriger hatte den Motorradfahrer am Samstagabend bei einem Abbiegemanöver mit seinem Traktor übersehen, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Traktorfahrer.