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  4. Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit vierjährigem Kind

Unfall im Landkreis Deggendorf Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit vierjährigem Kind

Mit Alkohol am Lenker und einem kleinen Kind auf dem Beifahrersitz: Eine Quad-Ausfahrt endet für einen 22-Jährigen im Krankenhaus. Nach dem Unfall macht die Polizei eine Entdeckung.

Unfall im Landkreis Deggendorf: Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit vierjährigem Kind
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Nach dem Unfall stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein für das Quad besitzt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Stephansposching (dpa/lby) - Ein betrunkener 22-Jähriger ist mit einem vierjährigen Kind auf einem Quad in Stephansposching (Landkreis Deggendorf) unterwegs gewesen und hat dabei einen Unfall gebaut. Fahrer und Kind seien leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge kippte das Quad aus bislang ungeklärten Gründen auf die Seite. 

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Bei der Unfallaufnahme am Sonntag stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrer betrunken war und keinen Führerschein für das Quad besaß. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Ob es sich bei dem vierjährigen Kind um das Kind des Fahrers handelt, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei tragen die beiden jedoch unterschiedliche Familiennamen. 

Am Quad entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.