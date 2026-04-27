Unfall im Landkreis Deggendorf: Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit vierjährigem Kind

Bei der Unfallaufnahme am Sonntag stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrer betrunken war und keinen Führerschein für das Quad besaß. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Ob es sich bei dem vierjährigen Kind um das Kind des Fahrers handelt, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei tragen die beiden jedoch unterschiedliche Familiennamen.