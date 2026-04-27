Stephansposching (dpa/lby) - Ein betrunkener 22-Jähriger ist mit einem vierjährigen Kind auf einem Quad in Stephansposching (Landkreis Deggendorf) unterwegs gewesen und hat dabei einen Unfall gebaut. Fahrer und Kind seien leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge kippte das Quad aus bislang ungeklärten Gründen auf die Seite.
Unfall im Landkreis Deggendorf Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit vierjährigem Kind
dpa 27.04.2026 - 11:57 Uhr