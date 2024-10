Itzgrund (dpa/lby) - Ein Mann ist infolge eines Fahrradunfalls im oberfränkischen Landkreis Coburg gestorben. Der 62-Jährige sei am Montagnachmittag in der Kloster-Banz-Straße mit einem in Fahrtrichtung geparkten Auto in der Gemeinde Itzgrund zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.