Arberg (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten im mittelfränkischen Arberg (Landkreis Ansbach) ist ein 69-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann war nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag im Gemeindeteil Großlellenfeld mit Holzfällarbeiten beschäftigt. Der Traktor des Mannes sei auf dem unebenen Gelände umgekippt und habe ihn unter sich begraben. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte das Leben des Mannes laut Polizei nicht mehr gerettet werden.