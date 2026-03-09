 
Unfall im Berufsverkehr Auto brennt in Tunnel in München

Im Berufsverkehr gerät ein Auto in einem Münchner Tunnel in Brand. Ein Mensch wird verletzt, der Einsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen am Mittleren Ring.

Unfall im Berufsverkehr: Auto brennt in Tunnel in München
1
Die Brandursache war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

München (dpa/lby) - Ein Auto ist im morgendlichen Berufsverkehr in München in einem Tunnel in Brand geraten. Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Es gebe Verkehrsbehinderungen auf dem Mittleren Ring zwischen Effner-Tunnel und Innsbrucker Ring-Tunnel. 

Zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Das Feuer wurde schließlich nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit wird der Tunnel belüftet.