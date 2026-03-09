Unfall im Berufsverkehr: Auto brennt in Tunnel in München

München (dpa/lby) - Ein Auto ist im morgendlichen Berufsverkehr in München in einem Tunnel in Brand geraten. Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Es gebe Verkehrsbehinderungen auf dem Mittleren Ring zwischen Effner-Tunnel und Innsbrucker Ring-Tunnel.