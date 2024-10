Unfall im Bahnverkehr: ICE erfasst Streckenarbeiter und verletzt ihn tödlich

Kitzingen - Ein ICE hat bei Kitzingen in Unterfranken einen Streckenarbeiter erfasst und tödlich verletzt. Die etwa 100 Menschen im Zug, der nachts von München Richtung Hamburg unterwegs war, wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizeiinspektion Würzburg nicht verletzt. Warum der 52-Jährige, der als Sicherungsposten an der Baustelle eingesetzt war, von dem ICE 1080 erfasst wurde, war zunächst unklar. Die Strecke war am Morgen wieder frei, soll aber im Tagesverlauf wegen Ermittlungen zeitweise gesperrt werden.