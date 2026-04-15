Hafenreut (dpa/lby) - In kurzer Zeit sind im schwäbischen Landkreis Donau-Ries gleich vier Autofahrerinnen und Autofahrer mit Wildtieren kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, erfasste zunächst ein Auto einen Hasen auf einer Kreisstraße. Dann folgten innerhalb weniger Stunden drei Unfälle mit Rehen. In allen Fällen starben die Tiere. Die Fahrer und Fahrerinnen der Fahrzeuge bleiben unverletzt. Der finanzielle Gesamtschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.
Unfall-Hotspot Rätselhafte Wildunfälle in Schwaben
dpa 15.04.2026 - 14:20 Uhr