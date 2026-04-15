Unfall-Hotspot: Rätselhafte Wildunfälle in Schwaben

"Es kracht am laufenden Band"

Die Vorfälle werfen Fragen auf. Denn sie sind in Donau-Ries keine Seltenheit. Im Gegenteil: Laut Polizei ist der Landkreis seit Jahren ein Hotspot für Wildunfälle. Jährlich gibt es mehr als 1.000 Wildunfälle - mehr als den meisten anderen bayerischen Landkreisen. "Es kracht am laufenden Band", sagte ein Polizeisprecher. Über die Ursachen rätseln Behörden, Politik und Jagdexperten laut Polizeiaussagen noch. Bis sie gefunden sind, helfe nur eines: langsam fahren.