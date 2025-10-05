Wieder einmal ist ein Stück des historischen schmiedeeisernen Zaunes rund um den Englischen Gartens bei einem Verkehrsunfall demoliert worden. Laut Polizei fuhr am Samstagnachmittag ein junger Autofahrer in der Neu-Ulmer Straße an der Kreuzung nach dem Grün-Signal offenbar zu forsch an. prallte gegen den Zaun. Der Jugendliche blieb unverletzt. Den Schaden für die Stadt schätzt die Polizei auf 55 000 Euro. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Weil Betriebsstoffe ausliefen, kam die Feuerwehr zum Einsatz.