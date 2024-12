Unfall: Gerüst nach Lkw-Unfall in München einsturzgefährdet

München (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in der Münchner Altstadt an einem Gerüst hängengeblieben und hat es teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Lkw samt Auflieger sei beim Herausfahren aus einer Straße mit dem Heck an dem Gerüst hängengeblieben, teilte die Feuerwehr mit. Die Gerüstteile verhakten sich und wurden zum Teil aus der Hausfassade gerissen. Das Gerüst wurde zunächst mit zwei Spanngurten gesichert. Aufgrund der Einsturzgefahr bauten die Einsatzkräfte es jedoch zusammen mit der zuständigen Baufirma ab.