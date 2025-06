Unfall: Gas und Bremse verwechselt - Crash in Waschanlage

Erfurt (dpa/th) - Beim Einfahren in eine Autowaschanlage hat eine Autofahrerin in Erfurt Gas und Bremse verwechselt und damit einen Unfall verursacht. Das unfreiwillig beschleunigte Automatikauto schob zwei Fahrzeuge vor ihm in der Warteschlange mit solcher Wucht in die Anlage, dass sein Airbag auslöste, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Frau verletzt worden, sie kam zur Versorgung zunächst in ein Krankenhaus.