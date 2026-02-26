Stadtsteinach (dpa/lby) - Im Landkreis Kulmbach ist Heizöl aus einem beschädigten Container in einen Bach gelaufen. Laut Polizei wollte ein 61-Jähriger auf einem Schotterparkplatz in Stadtsteinach mit dem Gabelstapler den mit Heizöl gefüllten Container bewegen. Dabei stieß er mit dem Gabelzinken am Mittwoch in den Container, sodass das Heizöl auslief. Laut Polizei verteilte es sich zuerst auf dem Schotterparkplatz, lief dann in eine angrenzende Wiese und in einen Bach. Die Feuerwehr beseitigte den Schaden, wie es hieß. Die Schadenshöhe war laut Polizei noch unklar.