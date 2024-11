Bamberg (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist in Bamberg von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Eine 50-Jährige sei am Dienstagabend mit einem leeren Linienbus vom zentralen Busbahnhof nach links in eine Straße abgebogen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie eine 45 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die gerade die Straße überquert habe.