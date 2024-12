Kahl am Main (dpa/lby) - Eine 39 Jahre alte Frau ist im unterfränkischen Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand die 39-Jährige am Freitag nehmen ihrem geparkten Fahrzeug, als das Auto sie traf und anschließend ihr Fahrzeug touchierte. Daraufhin sei die Fahrerin zuerst weitergefahren, sei dann jedoch umgekehrt. Ein Alkoholtest der Frau ergab laut Polizei rund zwei Promille. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.