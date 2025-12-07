Mitterskirchen (dpa/lby) - Ein 32 Jahre alter Fußgänger ist in Mitterskirchen (Landkreis Rottal-Inn) von einem Wagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er war in der Nacht mit seinem Auto unterwegs, als er den 32-Jährigen auf der Fahrbahn erfasste. Warum sich der Mann dort befand, war noch unklar. Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.