Unfall: Fußgänger wird in Neu-Ulm von Zug erfasst und stirbt

Neu-Ulm (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Neu-Ulm von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 39-Jährige sei dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge mit seinem Fahrrad an den Bahngleisen entlanggelaufen, teilte die Polizei mit - warum er diesen Weg wählte, war noch unklar. Der Lokführer leitete den Angaben zufolge eine Notbremsung ein, konnte den Unfall bei Dunkelheit am frühen Abend jedoch nicht mehr verhindern.