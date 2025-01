Haßfurt (dpa/lby) - Eine Frau hat in Haßfurt (Landkreis Haßberge) mit ihrem Wagen einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Zuvor war die 41-Jährige mit ihrem Auto, in dem auch ihre drei Kinder saßen, von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer und eine Laterne geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto erfasste den 32-Jährigen auf dem Gehweg. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten nach dem nächtlichen Unfall in eine Klinik.