Passau (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Passau sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich unter den Verletzten auch ein sechsjähriges Kind.
Unfall Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Passau
dpa 06.01.2026 - 12:46 Uhr
Crash beim Linksabbiegen: Fünf Verletzte, darunter ein sechsjähriges Kind. Noch sind einige Fragen offen.
Demnach stieß der Wagen eines 37 Jahre alten Autofahrers beim Linksabbiegen mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Auch ihre jeweiligen Beifahrerinnen im Alter von 35 und 23 Jahren sowie ein sechsjähriges Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Eine Ampel regelte den Verkehr an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.