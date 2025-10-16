Wackerstein (dpa/lby) - Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer im Landkreis Eichstätt einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Dieser rammte das Fahrzeug des 23-jährigen Linksabbiegers bei Wackerstein frontal; es wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die vier Insassen des entgegenkommenden Autos seien am Mittwochabend verletzt worden. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 13.500 Euro.