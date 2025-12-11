Förtha (dpa/th) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge sind im Wartburgkreis drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der B84 zwischen Förtha und Marksuhl. Demnach kam eine 54-Jährige mit ihrer 76-jährigen Beifahrerin mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 60 Jahre alten Frau zusammen. Die Schwerverletzten mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf 30.000 Euro geschätzt.