Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Eine Frau ist auf einem Feld nahe Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) von einem umkippenden Hopfenmast getroffen und schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger habe den Mast am vergangenen Dienstag mit seinem Traktor aufstellen wollen, teilte die Polizei mit. Seine 49 Jahre alte Kollegin lief demnach einige Meter neben dem bereits senkrecht aufgerichteten Mast.