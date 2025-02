Burghaslach (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim schwer verletzt worden. Der 30-jährige Traktorfahrer habe die Frau am Samstagnachmittag in Burghaslach aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen, teilte die Polizei mit.