Halblech (dpa/lby) - Eine 39 Jahre alte Gleitschirmfliegerin ist am Buchenberg im Allgäu aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Die an Rücken und Becken verletzte Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand laut einer Polizeisprecherin nicht.