Unfall: Frau bei Unfall mit Trambahn in München schwer verletzt

München (dpa/lby) - Eine Frau ist beim Unfall mit einer Trambahn in München schwer verletzt worden. Der Fahrer der Tram sowie die Mitfahrer dort wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Die 80 Jahre alte Frau wollte an einer Kreuzung mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dort stieß ihr Wagen mit der Trambahn zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Nach dem Unfall am Montag sperrten die Einsatzkräfte die Straße. Die Höhe des Schadens an Tram und Auto ist bislang nicht bekannt.