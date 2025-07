Bad Sulza (dpa/th) - In Bad Sulza (Landkreis Weimarer Land) ist eine 38-jährige Frau nach einer Alkoholfahrt mit ihrem Auto in einem Garten gelandet. Sie habe in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei dann mit einem Gartenzaun, einem Apfelbaum sowie einer Straßenlaterne kollidiert, teilte die Polizei mit.