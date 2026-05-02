Wildpoldsried (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Schwaben ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 48-jährige Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Wagen des Mannes zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige wurde auf der Bundesstraße 12 bei Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.