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  4. Fahrerin gerät in Gegenverkehr: Ein Toter und drei Verletzte

Unfall Fahrerin gerät in Gegenverkehr: Ein Toter und drei Verletzte

Nach einem Frontalzusammenstoß in Schwaben stirbt ein 38-Jähriger am Unfallort. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schwebt in Lebensgefahr.

Unfall: Fahrerin gerät in Gegenverkehr: Ein Toter und drei Verletzte
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Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Wildpoldsried (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Schwaben ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 48-jährige Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Wagen des Mannes zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige wurde auf der Bundesstraße 12 bei Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

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Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Frau weiter und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 54-jährige Fahrerin sowie ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ebenso wie die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus.