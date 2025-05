Lichtenfels (dpa/lsw) - Betrunken und ohne Führerschein hat eine Frau in Lichtenfels zwei Unfälle verursacht und ist anschließend vor der Polizei geflüchtet. Das Auto der 29-Jährigen stieß am Sonntagabend zunächst beim Einparken an einer Tankstelle gegen die geöffnete Eingangstüre, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge rief daraufhin die Einsatzkräfte, weil die Fahrerin ihm angetrunken vorkam.