Den Angaben nach prallte der Wagen des Mannes am Donnerstagabend in einer Kreuzung in das Auto des 27-Jährigen. Von der Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne geschleudert, es überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer und brachten ihn in eine Klinik. Der Mann starb.