Amtsberg (dpa/sn) - Bei einem Autounfall in Amtsberg (Erzgebirgskreis) wurden drei Menschen schwer verletzt. Am Sonntagabend fuhr ein 63-Jähriger auf einer Brücke über die Zwönitz, kam nach rechts ab und kollidierte mit dem Geländer, wie die Polizei mitteilte. Er sowie seine beiden Beifahrerinnen im Alter von 63 und 90 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Schaden beträgt 15.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist unbekannt.