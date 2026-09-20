Weimar (dpa/th) - Ein Elfjähriger ist von einem E-Scooter-Fahrer auf einem Gehweg in Weimar erfasst und verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer war am Samstag mit dem Scooter verbotenerweise auf dem Fußweg unterwegs, als er dem Jungen nicht mehr ausweichen konnte, wie die Polizei mitteilte. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.