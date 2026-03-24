Parkstetten (dpa/lby) - Eine 65 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet auf der Bundesstraße 20 nahe Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) ein Lastwagenfahrer aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der 40-Jährige gegen den Wagen der Frau. Beide wurden ins Krankernhaus gebracht. Die Frau erlag dort später ihren Verletzungen.