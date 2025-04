Unfall: Ein Toter nach Frontalzusammenstoß mit Laster

Gera (dpa/th) - Ein 64-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Gera ums Leben gekommen. Der Mann war in den frühen Morgenstunden mit dem Auto aus bislang ungeklärter Ursache am Abzweig Dorna in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben.